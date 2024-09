Meknès: le site archéologique Volubilis en réhabilitation

Par LeSiteinfo avec MAP

Le site archéologique de Volubilis, le plus vaste du genre au Maroc avec ses 18 hectares, bénéficie d’une large opération de réhabilitation visant notamment le renforcement de ses infrastructures et la création d’un circuit de visite touristique.

Portée par le ministère de la jeunesse, de la culture et de la communication-département de la culture et le conseil régional de Fès-Meknès , cette opération d’envergure porte sur cinq axes principaux, selon des données présentées, jeudi soir, en marge de l’ouverture du 23ème festival international de Volubilis des musiques traditionnelles du Monde (12-15 septembre).

Le premier axe porte sur l’aménagement des infrastructures d’accueil du site notamment l’entrée principale, le Centre d’Interprétation du Patrimoine Culturel (CIP), des locaux de services et des locaux d’accueil (la maison de chercheurs). Le projet qui nécessitera un investissement global de plus de 1,732 million de Dh (MDH) portera sur le renforcement des infrastructures d’accueil du site archéologique.

Le deuxième projet concerne le réaménagement des accès du site (Parking et entrée), de l’aire économique notamment les kiosques et boutiques, le jardin d’entrée et les alentours des infrastructures d’accueil outre l’aménagement d’un espace événementiel (scène, amphithéâtre et mobilier) et le développement de l’éclairage et signalétiques et la gestion des eaux fluviales et le jardin mémorial.

Cette opération qui s’étalera sur la période 2024-2026, mobilisera un investissement de 4 millions de DH.

Il sera question aussi du réaménagement d’un circuit de visite touristique à travers la création des allées de promenade des visiteurs à l’aide de pose de signalétiques directionnelles et explicatives et le renforcement du mobilier et de l’éclairage. Ce projet dont la réalisation est prévue entre 2024-2025, coûtera 1,5 MDH.

Le ministère prévoit également la sécurisation du site archéologique de Volubilis via la mise en place d’une clôture (grille métallique de 3,5 km) et un système de vidéosurveillance du site pour un montant global de plus de 5,4 MDH ainsi que la restauration de trois monuments de la cité antique de Volubilis (4 MDH).

Il s’agit de la porte de Tanger, la portique du Decumanus Maximus et la mosaïque aux travaux d’Hercule.

Le conservateur du site de Volubilis, Yassine Lamghari a souligné, dans une déclaration à la MAP, l’importance de ces opérations qui s’inscrivent dans le cadre de la stratégie du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication visant la valorisation et la préservation de ce site archéologique et touristique de grande portée culturelle et patrimoniale pour le Maroc et Meknès en particulier.

Ces projets visent à faciliter l’accès des visiteurs à ce site à travers le réaménagement des accès et des circuits, y compris au profit des personnes à besoins spécifiques, la sécurisation du site outre la restauration de certains de ses monuments phares.