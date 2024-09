PAM : Salaheddine Aboulghali réagit aux accusations portées contre lui (PHOTO)

Après le communiqué du Parti Authenticité et Modernité (PAM) concernant le gel de l’adhésion du dirigeant Salaheddine Aboulghali, ce dernier est sorti de son silence pour exprimer son ressenti face à cette situation.

Aboulghali a exprimé sa stupéfaction et son indignation face au comportement qu’il qualifie de « despotique » de la part de Fatima Zahra Mansouri, membre de la direction collective du secrétariat général, après la décision de suspendre son adhésion à la direction collective du Parti Authenticité et Modernité.

Dans le communiqué qu’il a publié, le dirigeant a exposé les grandes lignes de cette affaire, affirmant que les méthodes ambiguës adoptées pour présenter l’affaire lors de la conférence de presse tenue le mercredi 11 septembre 2024 par quatre membres du bureau politique du parti, parlent de « plainte » de manière générale et vague, dans le but d’insinuer que ces plaintes seraient liées à des affaires de corruption, malgré la tentative de se disculper en reconnaissant que « l’affaire est une question commerciale privée ».

Aboulghali estime que cette conférence de presse devant les médias présents et de l’opinion publique est truffée de mensonges. Il explique sa version des faits.

« La famille Aboulghali possède 9 hectares de terres à Médiouna depuis environ 40 ans, et la personne responsable et légalement chargée de ces terres est mon frère Abdessamad, signataire de l’engagement de vente, et désigné pour gérer les biens immobiliers de la famille. Ces neuf hectares sont hypothéqués en faveur d’une banque marocaine…, précise AboulGhali.

Et de poursuivre : « En 2022, mon frère Abdessamad a convenu avec un responsable régional de vendre six (6) de ces hectares, avec l’accord de transférer le montant de la vente à un notaire, également membre du PAM, afin de compléter la procédure de remboursement de la dette bancaire pour lever l’hypothèque, ainsi que d’autres saisies, et permettre à l’acheteur de prendre possession de la propriété vendue. Sur cette base, un engagement de vente a été établi avec une durée de validité de 6 mois. Cependant, cette affaire a traîné pendant environ deux ans sans prolongation de l’engagement de vente ou finalisation, ce qui a causé à mon frère Abdessamad une perte financière importante, les intérêts de la dette bancaire ayant dépassé un milliard de centimes. »

Il ajoute : « Pour sortir de cette situation difficile, mon frère a décidé de se tourner vers un autre acheteur après l’expiration de l’engagement de vente mentionné depuis plus d’un an et demi, afin de pouvoir rembourser la dette bancaire et stopper la montée des intérêts, ainsi que pour lever les autres saisies, surtout que la banque avait menacé de vendre la propriété hypothéquée aux enchères publiques ».

« Vous devez maintenant comprendre que la prétendue ‘scandale’ orchestrée par la direction collective a dissimulé toute cette vérité au bureau politique, qui a pris la décision de suspendre la participation en ignorant que le différend commercial concerne uniquement deux parties : Abdessamad Aboulghali et le responsable régional, et que Salaheddine Aboulghali, membre de la direction collective du PAM, n’a aucun lien légal avec ce dossier, ni en tant que vendeur ni en tant qu’acheteur, c’est son frère Abdessamad qui est directement concerné par l’affaire ! Que pensent les partisans de cet ‘ombre’ évidente ? »

Aboulghali a également affirmé qu’il se réservait le droit de saisir la justice contre les déclarations du président du groupe parlementaire du parti, qui a affirmé lors de la conférence de presse être « poursuivi pour fraude et escroquerie », et a exigé le retrait immédiat de ces accusations mensongères et des excuses.