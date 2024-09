Science et Technologie : une Marocaine sélectionnée pour un grand prix aux Etats-Unis

La Fondation Obama a annoncé que Imane Berchane, co-fondatrice de Robots & More et co-fondatrice de LOOP For Science & Technology, fera partie de sa septième cohorte Obama Scholars, composée de 30 leaders émergents du monde entier qui participeront à un programme immersif à l’Université Columbia de la ville de New York ou à l’Université de Chicago pour l’année académique 2024-2025.

Imane Berchane, un engagement outre frontières

Imane Berchane, une entrepreneuse sociale dans le domaine de la technologie, une défenseuse des STEM et une alumna du programme TechWomen, œuvre pour faire progresser l’égalité des genres et l’égalité sociale en Afrique. En s’appuyant sur son entreprise privée de technologie éducative et son organisation à but non lucratif, Imane vise à fournir aux élèves défavorisés des compétences d’avenir grâce à l’accès à l’éducation STEM.

Elle s’est associée au ministère marocain de l’Éducation et à des sponsors internationaux pour introduire des programmes STEM dans plus de 180 écoles, former 500 enseignants et augmenter la participation des filles aux programmes d’éducation STEM à plus de 50 %.

Bien qu’elles aient touché plus de 21.000 personnes, les organisations d’Imane continuent de faire face à une forte demande pour ce programme, et elle recherche cette opportunité à travers le programme Scholars pour reformuler leur vision et leur stratégie, explorer de nouveaux modèles de financement et favoriser de nouveaux partenariats pour approfondir leur portée dans les communautés existantes et étendre leurs interventions à travers la région africaine, notamment en République démocratique du Congo, au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire.

Le programme Obama Scholars joue un rôle clé dans la réalisation de la mission de la Fondation Obama de former la prochaine génération de leaders. Fondé en 2018, le programme permet aux boursiers du monde entier d’acquérir des compétences pratiques, des outils et des expériences qui amplifieront leur impact lorsqu’ils retourneront dans leurs communautés.

Un accompagnement axé autour du leadership

Tout au long de l’année universitaire, les étudiants participeront à des opportunités d’apprentissage académique, axées sur les compétences et expérientielles sur leurs campus, organisées par l’Université Columbia et l’Université de Chicago, en collaboration avec la Fondation Obama. La Fondation Obama offre une formation au développement du leadership, l’accès à un réseau mondial et un soutien personnalisé qui rassemble les deux cohortes pour enrichir davantage leur formation après l’obtention de leur diplôme.

« Nous sommes ravis d’accueillir un autre groupe de changemakers exceptionnels au sein de la famille de la Fondation Obama », a déclaré la PDG Valerie Jarrett. Et de rajouter : « ces boursiers apportent avec eux une richesse de talents, de passion et un engagement profond à faire une différence dans leurs communautés et au-delà.

En rejoignant notre réseau mondial de leaders, ils acquerront non seulement de précieuses connaissances et un soutien, mais contribueront également à un effort collectif pour relever certains des défis les plus urgents du monde. Nous sommes convaincus qu’ensemble, ils maximiseront leur potentiel et feront de leur impact local un impact mondial ».

Un programme complet

Le programme Obama Foundation Scholars à l’Université Columbia accueillera 12 boursiers de 12 pays différents. Ils s’immergeront dans un programme complet conçu pour renforcer leurs connaissances, leurs compétences et développer de nouvelles capacités et réseaux afin d’amplifier leur compréhension et leur impact mondial. En tant que cohorte, les boursiers participeront à des séminaires hebdomadaires, des ateliers de développement personnel et professionnel, des cours d’audit et d’autres programmes spécialisés créés en étroite collaboration avec la Fondation.

Le programme Obama Foundation Scholars est le seul programme international de leadership interrégional de la Fondation Obama, conçu de manière unique pour connecter des leaders dynamiques à travers les zones géographiques et thématiques. Lancée en 2018, cette expérience immersive académique et de leadership innovante de neuf mois est offerte en partenariat avec l’Université de Chicago et l’Université Columbia.

Le programme autonomise les personnes ayant un engagement prouvé envers le service en les dotant des outils, des réseaux et des compétences de leadership fondées sur des valeurs nécessaires pour relever des défis mondiaux complexes. Grâce à un mélange de cours académiques, d’apprentissage expérientiel et du programme complet de développement du leadership de la Fondation, les boursiers acquièrent des connaissances pratiques et un mentorat qui les préparent à conduire des changements percutants dans leurs communautés et au-delà.

À ce jour, 161 participants du monde entier ont participé au programme.