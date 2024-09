Fortes pluies au Maroc: le ministère de l’Equipement lance un appel aux usagers des routes

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère de l’Équipement et de l’Eau a appelé les usagers des routes et autoroutes à faire preuve de prudence et de vigilance, en prévision de très fortes averses orageuses avec de la grêle et des rafales de vent attendues à partir de ce vendredi dans certaines provinces du Royaume.

Dans un communiqué, le ministère appelle appelle « tous les usagers des routes et autoroutes à faire preuve de prudence et de vigilance en raison de la faible visibilité, voire son absence dans ces conditions météorologiques », suite au bulletin d’alerte météorologique émis par la Direction Générale de la Météorologie, prévoyant de très fortes averses orageuses avec de la grêle et des rafales de vent à partir du vendredi 06 septembre 2024, en coïncidence avec la période de retour des vacances scolaires et estivales.

Les provinces concernées par cette alerte météorologique sont celles de Zagora, Tinghir, Errachidia, Ouarzazate, Tata, Assa-Zag, Taroudant, Midelt, Es-Semara, Figuig, Azilal, Chtouka-Ait Baha, Tiznit, Guelmim, Sidi Ifni et Al Haouz, rappelle la même source. Pour plus d’informations, le ministère invite les usagers des routes à contacter le numéro téléphonique du Centre de permanence de la Direction Générale des Routes (05 37 71 17 17).

S.L.