École Jacques-Majorelle : un nouveau modèle d’éducation innovante s’installe à Benguérir

La rentrée scolaire 2024-2025 marque une étape importante pour l’éducation dans la région de Benguérir avec l’inauguration de la nouvelle antenne de l’école Jacques-Majorelle (Marrakech), un établissement scolaire innovant qui incarne une vision moderne de l’éducation. Ce projet se distingue par une démarche partenariale inédite réunissant des acteurs de renom, tant sur le plan national qu’international, pour offrir aux enfants de Benguérir un parcours éducatif d’excellence.

La création de l’école Jacques-Majorelle à Benguérir résulte d’une collaboration entre l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et le réseau éducatif français d’excellence OSUI-Mlfmonde. Cette collaboration symbolise une alliance internationale et franco-marocaine visant à enrichir l’offre éducative de la région, située au cœur d’un territoire en plein essor.

Un projet éducatif multifacettes

L’antenne de l’école Jacques-Majorelle s’inscrit dans une démarche éducative innovante qui privilégie un apprentissage de qualité dès la petite enfance. Elle vise à offrir aux familles de la région un environnement pédagogique propice à l’épanouissement des enfants, en leur garantissant un accompagnement stimulant et épanouissant. L’objectif est de préparer les jeunes élèves non seulement à réussir leur parcours scolaire, mais aussi à les ouvrir à de nouvelles perspectives pour leur avenir académique et professionnel, en les accompagnant jusqu’aux portes de l’enseignement supérieur.

Une inauguration symbolique

Pour célébrer cette inauguration, une cérémonie officielle a eu lieu le 5 septembre 2024, en présence de personnalités éminentes telles que Hicham El Habti, Président de l’UM6P, Christian Masset, Président de la Mlf-OSUI, ainsi que l’Ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, et Jean-Marc Merriaux, directeur général de la Mlf. Cette rencontre est le reflet de l’engagement commun de ces partenaires à contribuer activement au développement scolaire, universitaire, culturel, économique et social de Benguérir et de ses environs.

Le Groupe Scolaire Majorelle, 2 lieux et tout un réseau marocain et international

L’école Jacques-Majorelle de Benguérir, rattachée au groupe scolaire Jacques-Majorelle de Marrakech, poursuit cet engagement pour une éducation d’excellence. Reconnu par le ministère français de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, cet établissement bénéficie du soutien continu de l’équipe de direction de Marrakech, garantissant une qualité d’enseignement constante et une pédagogie alignée sur les standards du réseau.

Depuis sa fondation en 1996, le réseau d’établissements scolaires OSUI concrétise la collaboration éducative franco-marocaine. Avec un réseau d’écoles et lycées à travers le Maroc, de Tanger à Dakhla, et à travers le monde (en tant qu’entité du réseau Mlfmonde), l’OSUI offre une éducation de qualité conforme aux standards internationaux. En mettant l’accent sur une pédagogie épanouissante et plurilingue « 2 cultures, 3 langues », l’OSUI prépare les élèves à devenir des citoyens du monde responsables. Le réseau encourage l’innovation et maintient des partenariats stratégiques pour promouvoir l’excellence académique et la préparation aux études supérieures internationales.

Des dispositifs d’accompagnement des élèves à la pointe de la pédagogie :