Zineb Obeid apparaît dans le nouveau clip d’Ahmed Soultan (VIDEO)

Le chanteur Ahmed Sultan a récemment publié son dernier clip sur sa chaîne YouTube intitulé « Binatna ». Ce clip est extrait de son album « Musique sans frontières ». Ahmed Sultan a choisi l’artiste Zineb Obeid pour en assurer le rôle principal. La chanson est interprétée en darija et en anglais.

Il est à noter qu’Ahmed Sultan, de retour sur la scène musicale après une longue absence, a effectué une tournée dans plusieurs grandes villes marocaines avec son spectacle « Standartour », qu’il a lancé en décembre dernier à Casablanca.

Cette tournée a été l’occasion pour les fans d’Ahmed Sultan d’écouter ses anciens succès ainsi que ses nouvelles chansons.

Ahmed Sultan avait précédemment révélé au Site Info que son nouvel album s’intitulerait « Evolution » et comprendrait 6 ou 7 chansons en arabe, amazigh, darija et anglais, ainsi que deux collaborations avec des artistes du Mexique et du Nigéria.

Concernant son absence et son installation à Taroudant, Ahmed Sultan a déclaré : « J’étais fatigué, je vivais des moments difficiles dans ma vie. » Il a également souligné qu’il est resté engagé dans des activités associative et sur les réseaux sociaux.