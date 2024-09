Tourisme: Ammor dresse un premier bilan de la saison estivale

Par LeSiteinfo avec MAP

Le secteur du tourisme au Maroc a enregistré de bons résultats pendant la saison estivale de cette année, a affirmé la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

« Bien que nous soyons encore en phase de consolidation de l’ensemble des indicateurs, les données préliminaires de la saison estivale 2024 montrent un bilan positif », a dit Ammor dans une interview accordée à la MAP.

Le mois de juillet 2024 a été particulièrement remarquable, avec 2,6 millions de touristes accueillis, a fait savoir la ministre. Il s’agit d’une progression spectaculaire de 20% par rapport à juillet 2023, soit 424.000 entrées supplémentaires, a-t-elle précisé, notant que cette croissance concerne autant les Marocains résidant à l’étranger – MRE (+23%) que les touristes étrangers (+14%).

Parallèlement, Ammor a relevé que ces performances positives se reflètent également dans la fréquentation des établissements d’hébergement touristique classés (EHTC) de plusieurs régions du Royaume.

« Durant la période juillet-août, la région Souss-Massa a enregistré une progression de 8% des nuitées et 4% des arrivées aux EHTC. Le Nord, incluant Tanger, Assilah et Mdiq-Fnideq, a affiché une croissance de 12% des nuitées et 11% des arrivées. Marrakech, fidèle à sa notoriété, a également enregistré une hausse de 6% des nuitées et 8% des arrivées », a-t-elle détaillé.

La ministre a aussi souligné l’émergence de Dakhla-Oued Eddahab comme une destination montante pour le tourisme balnéaire et les sports de glisse, lors de cette saison estivale 2024, avec une augmentation significative de 32% des arrivées et 5% des nuitées.

Dans la région de l’Oriental, le mois de juillet a été en dessous des attentes, mais la situation s’est partiellement redressée en août, avec une augmentation encourageante de 5% des nuitées dans les EHTC et de 3% des arrivées par rapport à août 2023, a fait remarquer Ammor.

Ces résultats mettent en lumière l’attractivité grandissante du Maroc en tant que destination prisée, reflétant l’efficacité des initiatives mises en place dans le cadre de la feuille de route du tourisme, a-t-elle estimé.

Et de soutenir : « Au-delà des simples chiffres et statistiques, ces données témoignent de l’impact tangible du secteur touristique sur l’économie marocaine, se traduisant par la création d’emplois, le développement des régions et la stimulation de l’activité économique dans son ensemble ».

Pour ce qui est des perspectives, Ammor a indiqué elles s’annoncent prometteuses, du fait qu’elles reposent sur une stratégie nationale bien pensée, soutenue par des mesures concrètes et des investissements ciblés prévus dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) 2025, ainsi que l’effet catalyseur de grands événements internationaux.

