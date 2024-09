Justice : grève nationale de trois jours à partir de ce mardi

Le Syndicat National de la Justice, affilié à la Confédération Démocratique du Travail, a appelé les divers personnels et cadres du Ministère de la Justice à observer une grève nationale les 3, 4 et 5 septembre 2024.

Cette grève est selon le Syndicat National de la Justice déclenchée suite à l’ampleur des attaques contre la profession de greffier et les différents cadres travaillant au Ministère de la Justice.

Dans un communiqué, le syndicat s’indigne contre le manque total de reconnaissance des efforts déployés en faveur de la réforme complète du système judiciaire et l’absence de volonté gouvernementale de mettre en œuvre le projet de statut de la profession, convenu mais non encore réalisé.

« Le syndicat insiste sur son engagement à faire adopter le projet de statut de la profession, tel qu’il a été convenu avec le Ministère de la Justice, et rejette toutes les tentatives de scepticisme et de diversion visant à décourager les employés judiciaires de défendre leurs revendications légitimes et justes », souligne le communiqué.

Le syndicat exprime également son refus de tout projet de loi qui limiterait ou réduirait les compétences de la profession de greffier, considérant cette profession comme essentielle à la réforme complète du système judiciaire et comme un garant de la garantie d’un procès équitable.

Un appel a été enfin lancé au Ministère de la Justice pour annoncer rapidement les sessions d’examens professionnels et les concours de recrutement, ainsi que les sessions de mobilité, pour mettre fin aux difficultés rencontrées par ceux qui souhaitent changer de poste et assurer leur stabilité familiale, en particulier avec le début de l’année scolaire.