La styliste Latifa Mentbeh redonne vie à la Blouza oujdia

La région de l’Oriental se distingue par des talents féminins remarquables, dont Latifa Mentbeh est un exemple emblématique. Styliste talentueuse, elle est devenue l’ambassadrice d’un patrimoine culturel précieux : la Blouza oujdia.

La blouza oujdia : un joyau vestimentaire

La Blouza oujdia, emblème vestimentaire de la région de l’Oriental, reflète l’histoire riche d’Oujda. Ce vêtement traditionnel, témoin des influences culturelles variées, est resté dans l’ombre pendant près de trois siècles, loin des grandes scènes culturelles. Latifa Mentbeh, styliste visionnaire originaire d’Oujda, s’est donnée pour mission de redonner à la Blouza ses lettres de noblesse. « La Blouza oujdia est un symbole de l’identité oujdie, riche de son histoire, ses motifs et son artisanat », affirme-t-elle avec passion.

Une mission et une passion

Latifa Mentbeh a fait de la valorisation de la Blouza oujdia sa mission de vie. Elle a ressenti une inquiétude face à la disparition progressive de ce vêtement emblématique, dominé par le caftan et d’autres styles marocains au début des années 2000. Son objectif est d’allier tradition et modernité pour séduire les jeunes tout en évoquant la nostalgie des générations plus âgées. « Préserver et promouvoir ce patrimoine culturel est ma priorité. J’aspire à sensibiliser les gens à sa beauté et son histoire », confie-t-elle.

Innovation et préservation : un défi réussi

Latifa a fait preuve d’une grande créativité pour persuader les couturières de l’Oriental d’investir dans ces robes ancestrales tout en explorant de nouvelles coupes. « Mon approche créative équilibre l’authenticité de la Blouza oujdia avec les goûts contemporains. Je m’assure que les techniques artisanales restent respectées », explique-t-elle. Pour Latifa, la Blouza est bien plus qu’un vêtement ; c’est un vecteur culturel et identitaire.

De la renaissance à la reconnaissance internationale

L’impact de Latifa Mentbeh sur la revitalisation de la Blouza oujdia est significatif. En 2005, elle lance une campagne de sensibilisation auprès des jeunes couturières et crée une coopérative pour soutenir et former les artisanes locales. Elle fonde l’Association orientale pour l’Oriental en 2011, redonne une image moderne à la Blouza, et en 2014, organise le premier défilé de mode dédié à ce vêtement traditionnel.

Son engagement culmine avec la création du Festival de Blouza à Oujda, lancé en 2014 et placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI depuis 2017. Cet événement annuel met en lumière la richesse artistique et musicale de l’Oriental tout en célébrant la Blouza.

Un modèle d’inspiration

Latifa Mentbeh ne se contente pas de préserver un héritage ; elle crée de nouvelles opportunités pour les femmes de sa région. Elle promeut le savoir-faire ancestral et cherche à faire de la Blouza oujdia une pièce de haute couture reconnue à l’international. En organisant des ateliers et des formations, elle aide les artisanes locales à perfectionner leurs compétences tout en restant fidèles à la tradition. « Ce travail offre des opportunités économiques durables aux couturières et contribue à préserver notre héritage culturel », précise-t-elle.

Un héritage pour l’avenir

Latifa Mentbeh incarne la fierté et le dynamisme des femmes de l’Oriental. Son travail va au-delà de la préservation d’un vêtement ; il s’agit de transmettre un héritage culturel aux générations futures. Elle encourage les jeunes à résister à l’acculturation et invite les aînées à être fières de leur histoire. Son message est porteur d’espoir : « Aux femmes de l’Oriental, je dis : votre région regorge de richesses culturelles et artisanales. Le potentiel est immense, tant dans la préservation des traditions que dans l’innovation. Vous avez le pouvoir de transformer cet héritage en opportunités économiques et sociales. »