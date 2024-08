Formule 1 : Mercedes désigne le remplaçant de Hamilton

Par LeSiteinfo avec MAP

Le prodige italien Andrea Kimi Antonelli remplacera Lewis Hamilton chez Mercedes lors de la saison 2025, a annoncé l’écurie de F1 samedi en marge du GP d’Italie.

Le Transalpin, considéré comme le meilleur pilote de sa génération, fera donc équipe avec le Britannique George Russell alors que le septuple champion du monde rejoindra Ferrari..

Antonelli (18 ans) s’était montré irrésistible les saisons précédentes dans les compétitions réservées aux jeunes. En 2022, il avait remporté les championnats d’Italie et d’Allemagne de Formule 4, puis en 2023 il avait enlevé les championnats du Moyen-Orient et d’Europe de Formule régionale.

En 2024, il avait fait l’impasse sur la Formule 3 pour intégrer directement le championnat de Formule 2, chose rarissime.

Après un début d’année compliqué, l’Italien a décroché sa première victoire en course sprint à Silverstone début juillet, avant de remporter la course principale à Budapest deux semaines plus tard. Le natif de Bologne pointe actuellement en 7e position du championnat à quatre manches de la fin de la saison.