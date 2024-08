Lewis Hamilton, légende de la F1, en vacances au Maroc (PHOTO)

Le champion du monde de Formule 1 à sept reprises, Lewis Hamilton, a choisi le Maroc pour passer ses vacances d’été, à l’instar de nombreuses célébrités internationales.

Hamilton a exprimé sa grande joie d’être au Maroc à travers une publication récente sur son compte Instagram suivi par près de 40 millions de personnes.

Le célèbre pilote a partagé une série de photos capturant son plaisir dans le désert marocain, en commentant : « Pour la deuxième fois, je me sens extrêmement chanceux de voyager à travers l’Afrique pendant les vacances. La première fois, j’ai été émerveillé par la beauté de ce monde et sa capacité à guérir, et ce voyage n’est pas différent de celui-ci. Comme la dernière fois, je me sens de plus en plus concentré et en paix avec le passage des jours. »

Lewis Hamilton a annoncé une nouvelle visite au Maroc, en déclarant : « Le Maroc a été la première étape, les mots ne peuvent décrire l’expérience. Il y a encore beaucoup à voir et à apprendre. À la prochaine fois. »

Il convient de noter que Lewis Hamilton, en dehors du sport, se lance dans le monde de la mode. Il a été choisi par la célèbre marque « Dior » comme ambassadeur, et a été invité à contribuer à la création d’une collection capsule de vêtements pour hommes qui allie mode et sport. Cette collection sera dévoilée le 17 octobre prochain.