Téléphonie : 59,8 millions d’abonnés au 1er semestre 2024

Par LeSiteinfo avec MAP

Le parc global de la téléphonie au Maroc a progressé de 5,2% à 59,8 millions d’abonnés au terme du premier semestre 2024, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Économie et des Finances.

Cette évolution revient à la consolidation du parc de la téléphonie mobile de 5% à 56,8 millions d’abonnés et portant le taux de pénétration de ce segment à 152,1%, après 146,2% un an plus tôt et 127,1% à fin juin 2019, explique la DEPF dans sa récente note de conjoncture.

Quant au parc de la téléphonie fixe, il s’est accru de 7,6% à 2,9 millions d’abonnés à fin juin dernier, précise la même source.

Pour sa part, le parc de l’internet a dépassé 39,1 millions d’abonnés, affichant une hausse de 6,9%. Ainsi, le taux de pénétration de ce segment a atteint 104,8% à fin juin 2024.