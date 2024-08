Mehdi Belkhayat n’est plus, la scène artistique marocaine est en deuil

La scène artistique marocaine est en deuil ce samedi, après l’annonce du décès de Mehdi Belkhayat, producteur et organisateur d’événements culturels.

De nombreux artistes marocains ont tenu à rendre hommage à feu Mehdi Belkhayat, qui comptait parmi ses amis proches de nombreux chanteurs, acteurs, ainsi que des figures médiatiques de renom.

Parmi eux, Zouhair Bahaoui, Abir El Abed et Najat Rajoui ont exprimé leur immense chagrin face à la perte de leur ami Mehdi Belkhayat.

Mehdi Belkhayat avait une solide réputation au sein du paysage artistique marocain. Connu pour son expertise dans l’organisation d’événements culturels de grande envergure, il s’était également distingué par son engagement en faveur de la promotion des jeunes artistes. En tant que manager, il a joué un rôle clé dans l’émergence de nombreux talents.

Son engagement et son influence sur la scène culturelle marocaine sont reconnus de tous. D’ailleurs, en juin dernier, le Club des Artistes Marocains l’avait honoré, soulignant ainsi ses apports essentiels au développement et au soutien du secteur culturel dans le pays.

En cette douloureuse circonstance, le groupe Horizon Press adresse ses plus sincères condoléances aux parents de Mehdi Belkhayat, à son épouse, à ses enfants, ainsi qu’à l’ensemble de sa famille et à ses proches, priant le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort face à cette épreuve, et d’accueillir le défunt en son vaste paradis.