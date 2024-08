Voici à quoi ressemblera le Grand Stade Hassan II de Casablanca (PHOTOS)

Populous et Oualalou + Choi viennent de dévoiler le design du Grand Stade Hassan II à Casablanca. Destiné à être le plus grand stade de football au monde, il aura une capacité de 115 000 personnes.

Le design présente un toit grandiose en forme de tente qui s’intègre de manière spectaculaire dans son environnement boisé.

La zone principale de sièges du stade est structurée avec trois niveaux inclinés à chaque extrémité, pouvant accueillir 29 500 spectateurs par extrémité. Cette disposition vise à créer une atmosphère dynamique et engageante.

En plus de ces zones d’admission générale, le stade comprendra cinq niveaux d’hospitalité de chaque côté du terrain, offrant des places pour 12 000 invités VVIP, VIP et en hospitalité, ainsi qu’une loge royale.

Le Grand Stade Hassan II est conçu pour répondre aux normes de la FIFA, ce qui en fait un candidat potentiel pour la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2030, le Maroc étant désigné comme l’un des hôtes avec l’Espagne et le Portugal.

De plus, le stade servira de terrain de jeu principal pour deux clubs de football locaux. Les préparatifs de construction sont en cours sur un site de 100 hectares à El Mansouria, dans la province de Benslimane, à 38 km au nord de Casablanca, après l’approbation du financement public en octobre 2023.

Les conceptions du stade visent à optimiser l’expérience des spectateurs et la fonctionnalité, devenant souvent des repères emblématiques qui s’intègrent et enrichissent le tissu urbain d’une ville, notamment pour les grands événements mondiaux.

Le bureau d’architecture axé sur le sport, Populous, a récemment révélé divers projets et conceptions de stades. En Arabie Saoudite, le studio a récemment été confirmé comme le designer principal du Stade Aramco, l’un des principaux lieux pour accueillir la Coupe d’Asie AFC 2027 et la Coupe du Monde de la FIFA 2034. De plus, Populous a récemment publié des images du nouveau stade de l’AS Roma.