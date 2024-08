La chanteuse Maria Nadim endeuillée

Maria Nadim a annoncé dimanche le décès de son frère. Sur son compte Instagram, la chanteuse, à un stade très avancé de sa grossesse, a écrit dans une story : «Mon frère n’est plus. Priez pour lui», accompagné d’un verset du Coran.

Sur la Toile, les internautes n’ont pas manqué d’exprimer leur soutien à Maria et à prier pour le défunt, souhaitant également courage et patience à ses proches. «Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons», «Que Dieu ait son âme en sa sainte miséricorde», « Sois forte Maria »…, peut-on lire entre autres commentaires.

H.M.