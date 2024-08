JO 2024: l’exploit de Soufiane El Bakkali célébré par l’Union africaine (PHOTO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Champion olympique marocain Soufiane El Bakkali a été célébré par l’Union africaine (UA) après sa médaille d’or sur 3000 m steeple au Jeux Olympiques Paris 2024.

Dans un message sur X, l’UA s’est félicitée de la performance de la star marocaine de l’athlétisme mondial qui est devenu le premier athlète à conserver son titre olympique depuis le Finlandais Volmari Iso-Hollo qui y est parvenu (JO 1932 et 1936).

L’Union africaine « célèbre la star marocaine Soufiane El Bakkali qui a réalisé une performance historique en devenant le premier homme à défendre avec succès son titre du 3000 m steeple depuis 1936 !”, lit-on dans le message illustré d’une photo du Marocain célébrant son sacre avec le Drapeau national.

Désormais double champion olympique et du monde en titre, El Bakkali a remporté, mercredi au stade de France, la finale du 3000 m steeple avec un chrono de 08:06.

L’Union africaine a également célébré à travers des messages sur X plusieurs autres champions africains pour leurs différentes réalisations lors des JO de Paris.

#TeamAfrica is celebrating Moroccan star Soufiane El Bakkali who delivered a historic performance to become the first man to successfully defend his 3000m steeplechase title since 1936!

You are a true Champion! pic.twitter.com/JOGG1VJL6o

— African Union (@_AfricanUnion) August 9, 2024