Maroc-Azerbaïdjan: l’accord d’exemption de visa entre bientôt en vigueur

L’Ambassade du Maroc en Azerbaïdjan a annoncé, vendredi, l’entrée en vigueur officielle, à partir du 28 août, de l’accord d’exemption de visa pour les détenteurs de passeports ordinaires.

« À compter de cette date, les ressortissants azerbaïdjanais pourront se rendre au Maroc sans visa pour des séjours allant jusqu’à 90 jours, à condition que leurs passeports soient valides pour au moins 180 jours à partir de la date d’entrée », selon un communiqué de la représentation diplomatique du Royaume à Bakou.

De même, les ressortissants marocains bénéficieront des mêmes privilèges de séjour sans visa lors de leurs visites en Azerbaïdjan, ajoute la même source.

Cette exemption de visa devrait considérablement stimuler les échanges touristiques et commerciaux entre le Maroc et l’Azerbaïdjan, relève l’ambassade du Royaume, notant que le 28 août marque également le 32e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre Rabat et Bakou.

La mise en œuvre de ce régime d’exemption de visa à cette date témoigne de l’engagement mutuel à approfondir les liens fraternels qui unissent les deux pays, conclut le communiqué.

