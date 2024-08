Ligne ferroviaire Casablanca-Béni Mellal: un appel d’offres est lancé

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Office national des chemins de fer (ONCF) vient de lancer un appel d’offres pour la réalisation des études d’avant-projet de la desserte ferroviaire devant relier la ville Oued Zem à la province de Béni Mellal.

Ces études concernent le doublement et la rectification du tracé entre Khouribga et Oued Zem ainsi que les ouvrages d’art à mettre en place pour remplacer les passages à niveau entre Sidi el Aidi et Oued Zem, lit-on dans l’appel d’offres publié sur le site de l’Office.

Selon les données de l’ONCF, le coût estimé pour la réalisation de ces études préliminaires est de l’ordre de 38 millions de dirhams alors que l’ouverture des plis aura lieu à Rabat le 19 septembre prochain.

Le lancement de ces études intervient à la suite de la réunion récemment du Wali de la région Béni Mellal-Khénifra Khatib El Hebil avec le directeur général de l’Office National des Chemins de Fer au sujet d’un ensemble de points liés à la réalisation de la ligne ferroviaire qui reliera Béni Mellal à Casablanca via la province de Khouribga.

Projet phare de la région Béni Mellal-Khénifra, cette ligne ferroviaire aura des retombées socio-économiques très positives sur la région et ses habitants en plus de son rôle clé dans le raccourcissement des distances entre la région et les villes de Casablanca et de Rabat.

