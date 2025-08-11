La Bourse de Casablanca finit sur une note positive ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé ses échanges sur une note positive lundi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,12% à 19.843,43 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a avancé de 0,19% à 1.627,21 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé de 0,09% à 1.358,24 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a perdu de 0,37% à 1.900,5 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont achevé la séance sur des gains respectifs de 0,16% à 19.009,27 pts et 0,19% à 17.120,77 pts.

Sur le front sectoriel, les indices « Industrie Agricole » (+3,77%), « Electricité » (+2,14%) et « Services de Transport » (+1,42%) ont enregistré les meilleures performances.

A l’opposé les secteurs « Sylviculture et Papier » (-3,16%), « Boissons » (-1,7%) et « Sociétés de Portefeuilles – Holdings » (-1,54%) ont accusé les plus forts replis.

Les échanges ont dépassé 353 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché central « Action » et dominés par les transactions sur TGCC (76,08 MDH), Alliances Développement Immobilier SA (30,63 MDH) et Vicenne (20,59 MDH).

La capitalisation boursière a atteint plus de 1.046,6 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, Colorado (+10% à 75,03 DH), Fenie Brossette (+4,87% à 538 DH), CMGP Group (+3,77% à 410 DH), Promopharm S.A. (+3,24% à 1.435 DH) et Microdata (+3,17% à 969,8 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

En revanche, les plus fortes baisses ont été accusées par Auto Hall (-6,54% à 100 DH), Agma (-6% à 6 456 DH), Afma (-4,88% à 1.307 DH), SMI (-3,82% à 2.592 DH) et Rebab Company (-3,64% à 106 DH).

S.L.