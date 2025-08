Laftit tient une réunion avec les walis et les gouverneurs

Par LeSiteinfo avec MAP

Dans le cadre de la célébration par le peuple marocain du 26e anniversaire de l’accession du Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a tenu, vendredi à Tétouan, une rencontre de travail avec les Walis et les gouverneurs, responsables à l’Administration territoriale et aux services centraux du ministère de l’Intérieur.

Dans un communiqué, le ministère indique que cette rencontre s’est déroulée en présence du Général de Corps d’Armée, Commandant la Gendarmerie Royale, du Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, du Directeur général des Études et de la Documentation, du Délégué général à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion, du Général de division, Inspecteur des Forces Auxiliaires (zone Nord), du Général de brigade, Directeur général de la Protection civile et du Général de brigade, Inspecteur des Forces Auxiliaires (zone Sud).

Cette rencontre a été l’occasion de s’arrêter sur les Hautes Orientations Royales contenues dans le Discours du Trône, le 29 juillet 2025, qui constitue une feuille de route pour l’ensemble des composantes du ministère de l’Intérieur, en vue de s’acquitter des différentes responsabilités qu’impose la gestion de la chose publique, ainsi qu’une véritable source de motivation pour poursuivre l’engagement envers les questions sociales dans l’ensemble des régions, préfectures et provinces du Royaume.

Dans ce sens, l’accent a été mis sur l’importance du modèle de développement des provinces du Sud ainsi que sur les mutations majeures qu’il a entrainées dans ces chères provinces, aussi bien en termes d’infrastructures que de projets de développement, de valorisation des ressources naturelles et d’investissement des retombées au service de la population locale.

Prenant en considération la Haute Vision Royale érigeant en priorité majeure la sécurité des citoyennes et des citoyens pour relever l’ensemble des grands enjeux, la rencontre a constitué l’occasion pour passer en revue les défis sécuritaires et les efforts énormes et soutenus déployés par les services de sécurité, tant au niveau de l’intervention proactive pour déjouer les plans terroristes visant la sécurité du pays qu’au niveau de la lutte contre toutes les formes de criminalité.

Par ailleurs, les services du ministère de l’Intérieur ont exprimé leur ferme engagement à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le succès des prochaines échéances électorales, selon une approche participative associant les instances partisanes, tout en veillant à garantir la transparence de l’ensemble du processus électoral.

Dans le sillage de ces défis majeurs, ce rendez-vous annuel important a été l’opportunité de débattre de divers chantiers vitaux dont la poursuite des efforts visant à permettre aux régions d’exercer leurs compétences propres, notamment les mesures à prendre pour amorcer « une nouvelle dynamique territoriale », ainsi que la mise en lumière du rôle de l’Initiative nationale pour le développement humain en tant que partenaire majeur dans les efforts nationaux visant à réduire les disparités en matière d’accès aux infrastructures et d’impulsion du capital humain.

À l’issue de cette réunion, le ministère de l’Intérieur, avec toutes ses composantes centrale, territoriales et sécuritaires, a réaffirmé son adhésion agissante et responsable à la mise en œuvre des Hautes Orientations Royales visant à consolider le processus démocratique et à promouvoir le développement dans l’ensemble du Royaume, tout en exprimant son engagement inébranlable au service de la patrie et des citoyens, sous la sage conduite du Roi Mohammed VI.

