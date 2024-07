Le Musée d’Art Culinaire Marocain de Marrakech se dote d’un nouveau salon de thé

Un nouveau salon de thé fait sa grande rentrée à Marrakech, au sein du Musée d’Art Culinaire Marocain, un lieu d’exception où tradition et modernité se rencontrent pour offrir une expérience mémorable. Niché au cœur de la Médina, ce salon de thé promet de devenir un incontournable pour les amateurs de thé, de pâtisseries marocaines, de gastronomie et de culture.

Le salon de thé est ouvert tous les jours de 9h à 20h. Nous vous invitons à venir découvrir ce nouveau lieu unique à Marrakech et à vous laisser envoûter par la magie des saveurs marocaines.

UN VOYAGE SENSORIEL AU CŒUR DE LA TRADITION MAROCAINE

Ce nouveau salon de thé est un voyage sensoriel, où chaque détail a été pensé pour éveiller vos sens. Dans un cadre verdoyant et accueillant, laissez-vous séduire par une carte raffinée de thés et de finger food marocains, tels que les savoureux batbouts, briouates, ou encore pâtisseries traditionnelles et revisitées.

Chaque visite est une plongée dans l’histoire. Situé dans un riad historique, il combine architecture traditionnelle marocaine et touches contemporaines, créant ainsi une atmosphère chaleureuse, élégante et conviviale.

La carte proposée au sein du salon de thé a été soigneusement élaborée pour mettre en valeur les saveurs authentiques de la cuisine marocaine. Que ce soit pour une pause gourmande ou un moment de détente entre amis, vous trouverez une sélection exquise de thés et de délicieuses bouchées préparées avec des ingrédients locaux de haute qualité. Que vous soyez un habitant de Marrakech ou un touriste en quête d’authenticité, vous y trouverez une ambiance propice à la détente et à la découverte.

DES SAVEURS AUTHENTIQUES ET RAFFINÉES

Pour prolonger l’expérience, une boutique propose une sélection de souvenirs et de produits du terroir marocain.

Vous pourrez y découvrir des articles soigneusement sélectionnés pour célébrer le riche patrimoine gastronomique du Maroc, et repartir avec un morceau de cette aventure culinaire.