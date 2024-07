De fortes pluies s’abattent sur la ville de Taza 

De fortes pluies ont été enregistrées vendredi à Taza. Alors que la journée a commencé par une chaleur suffocante, des averses orageuses se sont abattues sur la ville, ce qui inondé certaines artères et bloqué le trafic.

Sur la Toile, de nombreuses photos et vidéos de ces fortes pluies ont fait le tour. Certains internautes ont ainsi émis leur espoir que ces averses fassent baisser les températures.

Pour rappel, voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres par la Direction générale de la météorologie durant les dernières 24 heures :

– Taza/Aknoul : 81

– Oukaïmeden : 3

– Errachidia : moins d’un millimètre.

Voici également les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour la journée du dimanche 21 juillet 2024 :

– Temps demeurant chaud sur l’intérieur des provinces du Sud, le Sud-Est, les régions Centre, l’Oriental et sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas.

– Nuages bas avec formations brumeuses locales sur les plaines atlantiques et le Nord-Ouest des provinces du Sud.

– Ciel passagèrement nuageux sur l’Est du Haut et du Moyen Atlas, le Sud-Est, le Sud de l’Oriental et sur l’Est des provinces Sahariennes avec quelques ondées et orages isolés.

– Chasse-poussières sur le Sud et le Sud-Est du pays.

– Rafales de vent assez fortes sur les régions Sud et les côtes Centre.

– Températures minimales de l’ordre de 16/21°C sur les Haut et Moyen Atlas et près des côtes, de 26/32°C sur l’intérieur du Souss et de Chiadma, la vallée de Moulouya, le Sud-Est et l’Est des provinces du Sud et de 20/25°C sur le reste du pays.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le détroit, peu agitée à agitée sur le Littoral atlantique et localement agitée à forte entre Cap Sim et Agadir et au sud de Dakhla.

H.M.