Barid Cash et AtlantaSanad : un partenariat stratégique pour l’économie marocaine

Barid Cash et l’Amicale des Agents AtlantaSanad annoncent la signature d’un partenariat visant la commercialisation des services de Barid Cash par les agents généraux de la compagnie d’assurance AtlantaSanad. Ce partenariat marque une étape importante dans le renforcement de l’inclusion financière et le développement économique sur tout le territoire marocain.

À travers ce partenariat, les agents d’assurances d’AtlantaSanad pourront désormais proposer à leurs clients une large gamme de services financiers et de services de proximité, en complément de leurs offres de produits d’assurances.

L’intégration de ce nouveau réseau d’agents généraux permettra d’apporter davantage de proximité aux citoyens marocains via un réseau élargi de points de vente, facilitant l’accès à l’ensemble des produits et services offerts par Barid Cash.

Mohamed Adil Chraibi, Directeur Général de Barid Cash, a déclaré : « ce nouveau partenariat entre Barid Cash et l’Amicale des Agents AtlantaSanad confirme notre volonté de renforcer davantage notre présence par le biais d’un réseau d’agents spécialisés et bien structurés, en vue d’être toujours aux côtés de nos clients, de leur faciliter l’accès à nos produits et services dans les meilleurs standards d’accueil et de qualité de service ».

Saad Al Banyahyati, Président de l’Amicale des Agents AtlantaSanad, a ajouté : « nous sommes ravis de collaborer avec Barid Cash pour offrir des services financiers essentiels à nos clients. Ce partenariat confirme notre engagement envers nos agents et leurs clients en leur offrant des solutions financières fiables et accessibles ».