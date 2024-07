Rabat: trois nominations à des fonctions supérieures

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi à Rabat, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et Forêts, Said Lahssini, a été nommé directeur de l’École Nationale Forestière d’Ingénieurs. Au niveau du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Mohammed Bakkali a été nommé Doyen de la Faculté des sciences et techniques d’Al Hoceima.

Au niveau du ministère de l’Industrie et du Commerce, Abdelouahed Rahal, a été nommé directeur général du commerce.

S.L