Le Conseil supérieur des Oulémas tient sa session ordinaire

Par LeSiteinfo avec MAP

Avec la Haute approbation du roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, président du Conseil supérieur des Oulémas, le Conseil tiendra sa 33è session ordinaire, les 05 et 06 juillet à Rabat.

La session, dont les travaux débuteront au siège du Secrétariat général du Conseil le 05 juillet après la prière d’Al Asr, se penchera sur les questions à l’ordre du jour, indique un communiqué du Conseil supérieur des Oulémas.

Parmi ces questions figurent le suivi des aspects réglementaires et scientifiques pour la mise en œuvre du plan de communication (Tabligh) et la mise en place du portail officiel du Conseil supérieur des Oulémas, tout en examinant les moyens et les méthodes d’action via les plateformes de communication.

L’examen des recherches et d’études sur lesquelles travaille le Conseil, notamment la reprise de la publication des revues du Conseil, le suivi du plan de restauration du patrimoine islamique, l’annotation du livre « Al-Shifa » (la guérison) de Cadi Ayyad et le suivi de l’action de l’instance scientifique chargée des fatwas et du comité Charia pour la finance participative, sont également à l’ordre du jour.

Cette session, se tient conformément aux dispositions du dahir 1.03.300 du 02 Rabii I 1425 de l’hégire (22 avril 2004), portant réorganisation des Conseils des oulémas tel qu’il a été modifié et complété, notamment le premier alinéa de l’Article 4, ainsi qu’en application des dispositions du Dahir n° 1.04.231 du 7 Moharram 1426 de l’hégire (16 février 2005), portant approbation du règlement intérieur du Conseil supérieur des Oulémas, notamment ses articles 5 et 6.

Ledit Conseil se tient, également, en application du Dahir n° 1.23.47 du 26 Dou Al Kiada 1444 de l’hégire (15 juin 2023) et du Dahir n° 1.23.48 du 26 Dou Al Kiada 1444 de l’hégire (15 juin 2023).

S.L.