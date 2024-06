Le festival Mawazine maintenu ce samedi

Depuis quelques heures, des rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux quant à la probable annulation du festival Mawazine en raison du décès de la princesse Lalla Latifa, épouse de feu le roi Hassan II et mère du roi Mohammed VI. Il n’en est rien.

Le festival Mawazine est bel et bien maintenu pour sa soirée de clôture prévue ce samedi 29 juin 2024. En effet, nos sources ont confirmé cette information et les spectacles auront bien lieu sur les scénes habituelles d’Ennahda, OLM Souissi et Chellah.

Par ailleurs, tous les événements culturels et sportifs, dont la soirée de clôture du Festival Gnawa, seront également maintenus, ajoute notre source.