Mawazine: le public conquis par le concert de Samira Said

Par LeSiteinfo avec MAP

Lors de la huitième soirée de la 19ème édition du Festival Mawazine – Rythmes du Monde, « la diva de la chanson arabe », Samira Saïd, a offert, vendredi soir au Théâtre national Mohammed V, un spectacle magistral qui a transporté son public dans un voyage artistique envoûtant. Face à une salle comble, l’artiste marocaine a été chaleureusement accueillie par ses fans qui sont venus témoigner de leur profond attachement envers cette artiste créative et polyvalente qui a mérité le titre de « Diva » après des décennies de création artistique ininterrompue.

Vêtue d’un caftan marocain authentique qui reflète sa fierté de son identité culturelle, Samira Saïd a manifesté sa grande joie de participer à ce festival artistique mondial, soulignant la relation affective qu’elle a avec le Théâtre national Mohammed V où elle a fait ses débuts à l’âge de neuf ans.

« Je reviens aujourd’hui pour chanter à nouveau sur cette scène emblématique lors d’une soirée exceptionnelle où les souvenirs du passé se mêlent au présent ! », a-t-elle dit.

Au grand bonheur de ses fans, elle a interprété de célèbres tubes de son riche répertoire tels que « Youm Wara Youm », « Aal Bal », « Ma Hasalsh Haga », et « Mazal Mazal », ainsi que d’autres chansons emblématiques que le public a repris à l’unisson, conférant à ce concert exceptionnel une atmosphère vibrante et interactive.

La diva a aussi offert au public marocain une compilation de chansons marocaines classiques et modernes, qu’elle a enregistrées en partenariat avec des figures pionnières de la musique marocaine dans les années 1980, notamment « Yemken Fayet Li Chaftek » et « Qalbi Mata’aleq Balmouhal », composées par feu Abdelkader Rachdi et écrites par feu Fathallah El Mghari en 1982.

Les nouvelles productions artistiques de Samira Saïd ont été fortement présentes lors de ce captivant concert, notamment sa chanson « Kazab », sortie en dialecte égyptien il y a un mois et qui a déjà recueilli plus de deux millions de vues sur YouTube.

Dans une déclaration à la MAP, Afaf a indiqué qu’elle assiste pour la première fois à un concert de Samira Saïd, exprimant sa « grande admiration » pour toutes ses œuvres et productions artistiques, « surtout les anciennes, que je répète tout le temps ».

Quant à Rachida, elle a exprimé, dans une déclaration similaire, sa grande joie d’assister au concert de « la diva de la chanson arabe » lors du Festival Mawazine de cette année, soulignant que Samira Saïd « continue d’honorer le Maroc et de nous rendre fiers dans diverses occasions avec son art raffiné ».

Placée sous le Haut patronage du roi Mohammed VI, la 19ème édition du Festival Mawazine- Rythmes du Monde (21-29 juin) est organisée par l’Association Maroc Cultures, sous le signe de “la diversité et de la fête”.

Rendez-vous incontournable des amateurs et passionnés de musique au Maroc, cette manifestation artistique est considérée parmi les plus grands évènements culturels au monde, offrant une programmation riche et exigeante qui mêle les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, faisant des villes de Rabat et de Salé le théâtre de rencontres exceptionnelles entre le public et des artistes de renom.

S.L.