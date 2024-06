Carburants au Maroc: les prix de l’essence et du gasoil vont augmenter

A partir de ce dimanche, les prix des carburants connaîtront un changement dans les différentes stations–service du Maroc. Les coûts du gasoil et de l’essence vont en effet augmenter, au grand dam des automobilistes.

Selon une source de Le Site info, le prix du gasoil grimpera de 16 centimes et celui de l’essence de 33 centimes.

Ce changement de prix est dû aux tensions qui touchent actuellement le Moyen-Orient et de la hausse des cours mondiaux du pétrole. Les coûts de l’essence et du gasoil pourraient d’ailleurs davantage grimper dans les prochains jours.

Rappelons que le président de la Fédération des propriétaires, commerçants et gérants des stations-service du Maroc, a assuré que lesdits propriétaires n’ont absolument rien à voir, de près ou de loin, avec les prix du gasoil et de l’essence super.

Jamal Zrikem a aussi affirmé que ces derniers sont les plus affectés par les augmentations des prix, sachant que les frais inhérents aux carburants sont de plus en plus élevés, sans changement notable sur leur modeste marge bénéficiaire et ce, que les prix baissent ou augmentent.

H.M.