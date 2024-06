Aïd Al Adha: les prix du charbon atteignent des sommets (VIDEO)

A quelques jours de Aïd Al Adha, le prix du charbon dans les marchés de gros a connu une hausse importante, avoisinant les deux dirhams.

Au micro de Le Site info, un professionnel du secteur a indiqué que le kilo du charbon de bois d’oranger, le plus prisé par les Marocains, a atteint sept dirhams et est vendu à environ 12 dirhams dans les souks et les marchés, précisant que son prix risque d’augmenter davantage le weekend prochain.

D’après notre source, les tarifs ont grimpé vu que la demande est forte pendant cette période qui précède Aïd Al Adha. Les frais de transport ont également augmenté, apprend-t-on, ce qui a impacté les prix du charbon

En 2023, le charbon coûtait entre cinq et six dirhams le kilo dans les marchés de gros, dix dirhams au détail, d’après les professionnels.

Rappelons que Aïd Al Adha sera célébré le lundi 17 juin au Maroc.

H.M.