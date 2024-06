Le comportement de Ziyech et En-Nesyri déçoit les Marocains (VIDEO)

Le comportement du duo Hakim Ziyech et Youssef En-Nesyri a suscité une grande polémique parmi les supporters marocains qui ont assisté à leur réaction lors du match de l’équipe nationale contre la Zambie.

Les caméras du stade ont capté la frustration de Hakim Ziyech et Youssef En-Nesyri suite à leur remplacement pendant le match, exprimant tous deux une forte colère face à la décision de l’entraîneur national.

En réponse, Walid Regragui a justifié leur réaction en affirmant que leur comportement est naturel et acceptable de la part de joueurs souhaitant participer davantage aux matchs de l’équipe nationale marocaine.

Cependant, les internautes ont beaucoup discuté de ces incidents, affirmant que l’attitude des joueurs indique un problème de discipline au sein du groupe.

« Ces incidents soulèvent des questions sur le respect des joueurs envers l’entraîneur et ses décisions, un problème qui doit être résolu en instaurant une discipline et en exigeant le respect de l’entraîneur et de ses choix, comme cela devrait être le cas dans l’équipe nationale ».

Il est à noter que l’équipe nationale marocaine a remporté le match contre la Zambie sur un score de deux buts à un, lors de la rencontre qui a eu lieu vendredi au stade « Adrar » d’Agadir.