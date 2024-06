Casablanca: une grosse opération de trafic de drogue tombe à l’eau

Le service préfectoral de la Police judiciaire de Casablanca, en étroite coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), a réussi, aux premières heures de lundi, à mettre en échec une grande opération de trafic international de drogues, soldée par la saisie de 18 tonnes et 243 kg de Chira dans la zone côtière de Sidi Rahal.

Un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) précise que cette opération sécuritaire conjointe a permis l’interpellation de cinq personnes en flagrant délit de transport des drogues saisies à bord d’un grand camion de transport international de marchandises.

La même source explique que les prévenus tentaient de charger les drogues saisies à bord de trois zodiacs en vue de les acheminer par voie maritime à partir de la plage de Sidi Rahal, aux environs de Casablanca.

Les opérations de fouilles et de ratissage effectuées sur place ont permis la saisie d’une grande quantité de jerricanes de carburant, de moteurs marins de forte puissance, de trois zodiacs ultra-rapides, de pompes à air, d’un téléphone satellitaire, en plus d’un grand camion mobilisé pour les besoins du transport des drogues par voie terrestre.

Les cinq mis en cause dans cette affaire ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête en cours ordonnée par le parquet compétent, en vue de déterminer les ramifications et les liens potentiels de ce réseau criminel aux niveaux national et international et d’interpeller tous les suspects impliqués dans cette activité criminelle.

Cette opération sécuritaire d’envergure s’inscrit dans le cadre des efforts conjoints des services de la DGSN et de la DGST pour démanteler les réseaux du crime transfrontalier, particulièrement ceux impliqués dans le trafic international de stupéfiants, conclut la même source.

S.L