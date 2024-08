Crédit auto: les formules sans apport, on en parle… (VIDEO)

Le financement automobile est un élément clé pour les consommateurs et les constructeurs. Captives, marques blanches et crédits classiques présentent des avantages et défis distincts en termes de contrôle, flexibilité, diversité et expérience client. Dans cette table organisée par Les Eco, Adil Bennani, DG d’Auto Nejma, Allal Benjelloun, DG de Centrale Automobile Chérifienne (CAC), Driss Fedoul, Président du directoire de Wafasalaf et Cédric Veau, DG de Bamotors, font le tour de la question.

Cédric Veau, directeur de Bamotors, a défendu le modèle du crédit classique, où les consommateurs peuvent choisir parmi plusieurs options de financement offertes par différents organismes financiers. Ce modèle offre une grande diversité et permet de répondre à une gamme plus large de besoins clients. «Nous avons plusieurs partenaires financiers pour pouvoir répondre à l’ensemble des besoins du marché», a-t-il expliqué. Détails.