Allal Benjelloun: « Le principal avantage de la marque blanche… » (VIDEO)

Le financement automobile est un élément clé pour les consommateurs et les constructeurs. Captives, marques blanches et crédits classiques présentent des avantages et défis distincts en termes de contrôle, flexibilité, diversité et expérience client. Dans cette table organisée par Les Eco, Adil Bennani, DG d’Auto Nejma, Allal Benjelloun, DG de Centrale Automobile Chérifienne (CAC), Driss Fedoul, Président du directoire de Wafasalaf et Cédric Veau, DG de Bamotors, font le tour de la question.

La marque blanche, en revanche, est un modèle où un organisme financier partenaire fournit les services de financement sous la marque du constructeur ou du distributeur. Ce modèle est principalement axé sur le marketing et la flexibilité. «Une marque blanche libère les imaginations. On peut tout imaginer parce que c’est ouvert», a affirmé Allal Benjelloun, directeur général de la Centrale automobile chérifienne (CAC). Le principal avantage de la marque blanche est la capacité à offrir une expérience client intégrée et cohérente tout en bénéficiant de l’expertise et des ressources d’un partenaire financier. Cela permet aux constructeurs de se concentrer sur leur cœur de métier tout en offrant des solutions de financement compétitives et adaptées. Cependant, cela peut également impliquer une dépendance à long terme vis-à-vis du partenaire financier, ce qui peut poser des défis en termes de gestion et de négociation des termes du partenariat. Détails.