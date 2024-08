Financement auto : mode d’emploi (VIDEO)

Le financement automobile est un élément clé pour les consommateurs et les constructeurs. Captives, marques blanches et crédits classiques présentent des avantages et défis distincts en termes de contrôle, flexibilité, diversité et expérience client. Dans cette table organisée par Les Eco, Adil Bennani, DG d’Auto Nejma, Allal Benjelloun, DG de Centrale Automobile Chérifienne (CAC), Driss Fedoul, Président du directoire de Wafasalaf et Cédric Veau, DG de Bamotors, font le tour de la question.

Selon Adil Bennani, directeur général d’Auto Nejma, chaque modèle présente ses propres avantages et défis. Les captives, par exemple, permettent aux constructeurs de maintenir un contrôle total sur le processus de financement, ce qui peut améliorer l’expérience client en offrant des offres intégrées et cohérentes. «Le fait d’avoir sous la main à la fois le tarif du crédit et celui de la voiture permet de faire des offres compétitives», a-t-il noté. En revanche, les marques blanches offrent une flexibilité accrue en termes de partenariats financiers, permettant aux constructeurs de bénéficier de l’expertise des organismes financiers tout en conservant leur propre branding. Plus de détails dans cette vidéo.