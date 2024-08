Financement auto: où en est le Maroc ? (VIDEO)

Le financement automobile est un élément clé pour les consommateurs et les constructeurs. Captives, marques blanches et crédits classiques présentent des avantages et défis distincts en termes de contrôle, flexibilité, diversité et expérience client. Dans cette table organisée par Les Eco, Adil Bennani, DG d’Auto Nejma, Allal Benjelloun, DG de Centrale Automobile Chérifienne (CAC), Driss Fedoul, Président du directoire de Wafasalaf et Cédric Veau, DG de Bamotors, font le tour de la question.

Le secteur du financement automobile au Maroc est en pleine transformation, avec des perspectives prometteuses pour les années à venir. Lors de la table ronde, les intervenants ont discuté des tendances actuelles et des défis à venir, offrant un aperçu des évolutions potentielles de ce marché crucial.

Driss Fedoul, président du directoire de Wafasalaf, a fourni des chiffres éloquents sur l’état actuel du marché: « Le financement automobile est au cœur de notre activité chez Wafasalaf. Nous observons une croissance soutenue de l’encours des crédits sur le marché des sociétés de crédit à la consommation, qui a atteint 37 milliards de dirhams en 2023. Cela représente une croissance de 9,4% par rapport à 2022. De plus, la nouvelle production de crédits pour l’automobile a dépassé les 15 milliards en 2023, soit une croissance de 14% par rapport à 2022. L’évolution des ventes a été moins importante que celle du financement automobile. Les hausses observées sur les prix de vente des véhicules ont eu un impact positif sur le montant moyen des financements ». Plus de détails dans cette vidéo.