Financement automobile: zoom sur les produits locatifs (VIDEO)

Le financement automobile est un élément clé pour les consommateurs et les constructeurs. Captives, marques blanches et crédits classiques présentent des avantages et défis distincts en termes de contrôle, flexibilité, diversité et expérience client. Dans cette table organisée par Les Eco, Adil Bennani, DG d’Auto Nejma, Allal Benjelloun, DG de Centrale Automobile Chérifienne (CAC), Driss Fedoul, Président du directoire de Wafasalaf et Cédric Veau, DG de Bamotors, font le tour de la question.

L’un des sujets les plus discutés lors de la table ronde a été l’évolution des formules de financement, notamment le crédit ballon et la location longue durée (LLD). Ces formules, encore peu développées au Maroc, offrent des avantages significatifs en termes de flexibilité et de gestion des coûts pour les consommateurs.