Le prix de la volaille poursuit sa flambée au Maroc

Les prix de la volaille poursuivent leur flambée dans les marchés du Maroc. Dans une déclaration à Le Site info, Khalid Rabti a indiqué que depuis trois semaines, les prix oscillent entre 15 et 16 dirhams dans les fermes et entre 15,50 et 17 dirhams dans les marchés de gros.

Selon le chargé de communication de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole (FISA), le kilo, au détail, coûte entre 17,50 et 19 dirhams.

«Certains points de vente font grimper les prix, au grand dam des consommateurs. Dans les grandes surfaces, le coût du kilo de volaille peut atteindre 32 dirhams», a expliqué Rabti. Il souligne également que l’offre et la demande connaissent actuellement un équilibre, précisant que la production a enregistré une baisse à cause de la hausse de son coût, de la vague de chaleur et de la rareté des eaux.

H.M.