Test gaming. Senua’s Saga: Hellblade II : une expérience immersive (VIDEO)

Senua’s Saga: Hellblade II plonge les joueurs dans les profondeurs des troubles psychiatriques tout en offrant une expérience de divertissement unique. Analyse d’un titre qui s’annonce incontournable pour les gameurs.

Sept ans après le succès critique de Senua’s Sacrifice, Ninja Theory revient en force avec Senua’s Saga: Hellblade II. Désormais sous l’égide de Xbox Game Studios, ce jeu exclusif à la Xbox Series X/S sort mondialement ce 21 mai 2024. Il promet une immersion encore plus intense dans l’univers tourmenté de son héroïne, Senua.

Un nouveau chapitre épique dans la saga

Le jeu commence là où le premier opus s’était arrêté. Senua, ayant accepté ses voix intérieures, se retrouve sur un bateau d’esclavagistes avant de faire naufrage en Islande. Ce décor viking, violent et désolé, est le théâtre de sa quête de justice. Les joueurs devront naviguer entre ses conflits internes et les dangers externes, rendant chaque moment profondément immersif.

À vos casques !

Ninja Theory a perfectionné son art de l’immersion cinématographique. Les voix dans la tête de Senua, les « Furies », sont omniprésentes et offrent des consignes, des chuchotements et des cris, créant une expérience sonore inégalée. Avec un casque audio, l’immersion atteint des sommets rarement vus dans le jeu vidéo. Durant les phases du jeu, il est important de faire attention aux voix, qui viennent de partout, afin de guider Senua, lui dire de faire attention ou de jouer sur son moral.

Une narration linéaire et organique

Contrairement aux mondes ouverts prolifiques, Hellblade 2 propose une narration linéaire et organique. L’histoire se déroule sans interruptions superflues, immergeant les joueurs dans une aventure continue. Les séquences de gameplay sont entrecoupées de cinématiques fluides, renforçant le sentiment de vivre un récit interactif.

Combats intuitifs et engagés

Les combats, bien que non punitifs (contrairement à certains titres comme la série Dark Souls, Sekiro, ou encore Lies of P), sont intenses et satisfaisants. La maîtrise des esquives et des parades est essentielle, mais le jeu offre une marge d’erreur généreuse. Chaque affrontement, qu’il soit contre des ennemis humains ou monstrueux, est une étape vers la réalisation de la justice que Senua recherche.

Des performances techniques éblouissantes

Visuellement, Hellblade 2 frôle le sans faute. Le photoréalisme est au cœur de l’expérience dès les premières secondes du jeu, avec des animations et des environnements sombres et primitifs qui renforcent l’atmosphère du jeu. Malgré un manque de diversité visuelle, la cohérence de l’univers est impeccable. Cela dit, pour en profiter au maximum, il est préférable d’y jouer sur console, avec une Xbox Series X ou un PC avec une configuration puissante.

Un jeu pour un public averti

Ce deuxième opus n’est pas un jeu pour tout le monde. Ses thèmes lourds et son immersion profonde peuvent être déroutants pour un public jeune. Cependant, pour ceux qui cherchent une expérience différente avec une histoire immersive, le jeu est une recommandation incontournable. Il est crucial de se rappeler que cette immersion intense peut brouiller les frontières entre réalité et fiction, nécessitant une certaine prudence lors des longues parties de jeu.

Conclusion de la rédaction

Avec Senua’s Saga: Hellblade II, Xbox tient une de ses franchises les plus réussies. Ce titre rivalise avec les géants de l’industrie, qui ont marqué avec leurs histoires, comme The Last of Us et God of War. Ninja Theory prouve une fois de plus son expertise en matière d’immersion narrative et sonore, offrant une expérience qui transcende les standards du jeu vidéo.