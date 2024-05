Rabat: le site archéologique de Chellah rouvre ses portes

Le site archéologique du Chellah est désormais ouvert au public après d’importants travaux de restauration entamés en 2021, a annoncé, lundi, la Société de développement régional « Rabat Région Patrimoine Historique » (RRPH), en charge de la gestion et l’exploitation de ce site.

Classé monument historique depuis 1920 et inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2012, le site archéologique de Chellah occupe une place stratégique au cœur de la capitale, jouissant d’une valeur historique et archéologique inestimable, a indiqué RRPH dans un communiqué, notant que ce site est un véritable trésor culturel qui fait souvent l’objet de restauration.

Afin de valoriser ce site archéologique et le gérer d’une manière innovante préservant sa valeur historique, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication en a confié la gestion et l’exploitation à RRPH, explique la même source, précisant que ce projet s’est fixé quatre objectifs portant sur l’amélioration des conditions d’accueil du public, en garantissant un accès facile et confortable pour tous les visiteurs, et le renforcement de l’attractivité du site en proposant de nouveaux produits qui mettent en valeur son histoire et sa richesse culturelle.

Il s’agit aussi de la mise en place d’un modèle économique durable, permettant de financer les actions de restauration et de valorisation du site sur le long terme et de la création d’un écosystème impliquant les différentes parties prenantes, y compris les acteurs économiques locaux, dans la gestion et la promotion du site.

Pour atteindre ces objectifs, un ensemble d’actions ont été initiées par RRPH, comprenant notamment la création d’un nouveau circuit touristique, la mise en place de la visite audioguidée et d’un site web dédié au site et la conclusion d’un partenariat avec la société spécialisée « Chellah En Scène » en vue de proposer de nouveaux produits et services.

Le circuit de visite proposé offre une véritable immersion dans l’histoire du Maroc, ajoute le communiqué, relevant que la visite débute par la cité antique, où les visiteurs peuvent explorer les vestiges de l’époque romaine et maurétanienne. Ensuite, les visiteurs découvrent la nécropole mérinide, qui les plonge dans l’atmosphère mystérieuse de l’époque médiévale. La visite se termine par les jardins des tours, offrant une pause après la découverte des trésors archéologiques du site.

Tout au long du circuit, 29 points d’intérêt sont expliqués grâce à la visite audioguidée qui permet aux visiteurs de s’informer davantage sur chaque point et d’avoir des données historiques et culturelles pertinentes, dans leur propre langue.

Un site web « www.Chellah.site » a été créé pour partager des informations utiles sur le site et ses différentes composantes, offrant aux visiteurs l’opportunité d’explorer l’histoire fascinante de Chellah, de découvrir les fouilles archéologiques réalisées sur place, ainsi que les objets qui y ont été trouvés. Le site web permet également de réserver et d’acheter son billet d’accès.

Les tarifs appliqués varient en fonction des options de visite. L’entrée libre est à 70 DH, tandis que la visite audioguidée est proposée à 120 DH par personne. Les Marocains et les étrangers résidant au Maroc bénéficient d’une réduction de 50% sur les tarifs.

Pour renforcer l’attractivité du site, RRPH a conclu un partenariat avec la société spécialisée « Chellah En Scène », afin de promouvoir de nouveaux produits et services qui mettent en valeur l’histoire du site et sa richesse culturelle.

