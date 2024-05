Aéroport Mohammed V : bientôt un guichet électronique pour la réservation de taxis

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre des Transports et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil, a déclaré qu’une entreprise avait été sélectionnée pour prendre en charge la réalisation, l’organisation et la numérisation du service de transport par taxi depuis l’aéroport Mohammed V de Casablanca, en coordination avec les autorités locales.

Le ministre des Transports a révélé lors d’une réponse à une question orale posée mardi lors de la séance plénière du Conseil des conseillers que ce service moderne devrait être progressivement généralisé à tous les autres aéroports du Royaume en coordination avec les autorités du ministère de l’Intérieur, afin de fixer les prix et mettre fin à toutes les pratiques illégales.

Le ministre a souligné que l’Office national des aéroports, en coordination avec les autorités locales de la ville de Marrakech, a organisé et numérisé le service de transport par taxi depuis l’aéroport de Marrakech-Menara.

Abdeljalil a également souligné que l’Office national des aéroports accorde une grande importance au renforcement de la connectivité routière et ferroviaire des aéroports et à la facilitation des déplacements des passagers, assurant que la connectivité ferroviaire facilite les déplacements entre l’aéroport Mohammed V de Casablanca et différentes villes du Royaume.