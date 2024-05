Morocco Chess Week : les grands maîtres mondiaux s’affrontent à Casablanca

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et après le grand succès de ses deux premières éditions, le Morocco Chess Week (MCW) est désormais un événement international du Jeu d’Echecs, reconnu et unique en son genre. Il est organisé par la Bourse de Casablanca, Casablanca Events & Animation et la Fédération Royale Marocaine des Echecs. Détails de l’édition 2024, ses nouveautés et sa programmation.

L’édition 2024 du MCW revêt un caractère spécial car Casablanca a été désignée par la Fédération Internationale des Échecs (FIDE) pour accueillir les célébrations africaines de son 100ème anniversaire. Aussi, cette édition connaîtra la participation d’une large délégation de la FIDE, ainsi que de nombreuses figures de marque de la sphère échéphile et de grands joueurs de renommée internationale, tout en se distinguant par une programmation particulièrement riche.

La programmation prévue est riche et symbolique à la fois, mettant à l’honneur les monuments emblématiques de la ville de Casablanca et les festivités qui marquent les 100 ans de la FIDE. En voici les principaux temps forts.

L’Ouverture officielle et la conférence « Chess in Africa »





L’ouverture officielle du MCW, se tiendra le vendredi à 15H00 au siège de la Bourse de Casablanca à travers la célèbre cérémonie Ring de Bell, en présence des personnalités officielles marocaines, des représentants de la FIDE et des invités internationaux et nationaux.

L’ouverture officielle sera suivie par une Conférence-Débat sous le thème « Chess in Africa » avec la participation d’un panel d’acteurs engagés du jeu d’échecs. Cette conférence explorera la situation du jeu d’échecs en Afrique et mettra en lumière ses atouts, ainsi que le potentiel important qui peut être libéré dans le continent.

Une programmation exceptionnelle pour le public au Parc de la Ligue Arabe

La Cérémonie de la Torche, élément central des festivités du centenaire de la FIDE

Le symbole du cérémonial programmé par la FIDE pour célébrer son centenaire, la cérémonie du relais de la torche, se tiendra, le samedi 18 mai à 11H, au Parc de la Ligue Arabe, faisant ainsi de Casablanca le point central des festivités du centenaire de la FIDE dans le continent africain.

La Simultanée des 100

Dans le Parc de la Ligue Arabe, les festivités du centenaire de la FIDE se poursuivront le samedi 18 mai à partir de 12H avec « La Simultanée des 100 », où des Grands Maitres et Maîtres Internationaux joueront simultanément contre 100 joueurs amateurs de tous âges et régions du Maroc. Des parties dans la liesse populaire qui feront le plaisir autant des participants que des spectateurs.

Une célébration populaire

D’autres activités grand public seront programmées (exposition photo, ateliers d’apprentissage …) au parc pour attirer le maximum de fans du jeu, célébrer et promouvoir la pratique de ce sport cérébral très populaire.

Un Tournoi international de rang mondial : le « Casablanca Chess » avec sa variante inédite

Pour la première fois, le MCW organise un tournoi d’envergure internationale avec une variante inédite créée pour l’occasion : la Variante de Casablanca. Ce tournoi s’étalera sur 2 journées : le samedi 18 et dimanche 19 mai au Palais Al Mechouar, au quartier des Habbous, un des monuments emblématiques de la ville. Durant ce tournoi, s’opposeront 4 Grands Maîtres légendaires qui représentent le meilleur de chaque continent: Bassem Amin (Afrique), Vishy Anand (Asie), Magnus Carlsen (Europe) et Hikaru Nakamura (Amériques). Cette compétition sera retransmise sur les chaines de chess.com et suivie dans les 4 coins du monde.