Intoxication alimentaire à Marrakech : le procès du propriétaire du snack reporté

Le tribunal de première instance de Marrakech a décidé, ce lundi après-midi, de reporter au 20 mai prochain le procès du propriétaire du snack impliqué dans une affaire d’intoxication alimentaire ayant entraîné la mort de six personnes, et ce pour permettre à la défense de préparer son dossier et accomplir la procédure d’expertise médicale.

Selon les informations obtenues par Le Site Info, les prévenus ont été présentés devant le parquet général du tribunal de première instance de Marrakech. Il a été décidé de poursuivre le propriétaire ainsi que les employés du snack situé en état d’arrestation pour avoir provoqué involontairement un homicide par négligence. Pour rappel, le bilan des décès s’est élevé à six victimes après la mort d’une enfant mardi dernier.

S’exprimant sur cette affaire, le président de l’Association de la protection de la ville, Abderrazak El Toujani, a notamment pointé du doigt la prolifération des établissements spécialisés dans la restauration rapide dans la ville des palmiers.

« Le grand nombre de ces commerces rend leur contrôle difficile de la part des autorités concernées. Par conséquent, plusieurs cas d’intoxication alimentaire sont enregistrés », explique-t-il, avant d’ajouter que cette tragédie a créé un immense choc parmi les habitants de la ville.