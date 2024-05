Une voiture folle provoque un drame sur la corniche d’Agadir

Une fille et trois jeunes hommes ont été renversés, dimanche, par une voiture qui roulait à vive allure sur la corniche d’Agadir.

Selon les informations de Le Site info, le conducteur effectuait une course folle avec une autre voiture avant de renverser les trois passants et de percuter un commissariat au niveau du boulevard Oued-Souss.

Une ambulance a transporté les blessés en urgence afin de bénéficier des soins nécessaires. La police a procédé à l’arrestation du mis en cause et l’a placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête, menée sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire.

A.I.