Le ministre Mehdi Bensaid donne le coup d’envoi du festival FICAM (VIDEO)

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a donné le coup d’envoi officiel des activités de la 22e édition du Festival du Cinéma d’Animation de Meknès « FICAM », organisée par la Fondation « Aïcha » en partenariat avec le Centre Culturel Français.

Ben Said est arrivé au cinéma « Camera », la plus ancienne salle de cinéma de la ville de Meknès, où le ministre et les partenaires ont prononcé un discours à l’occasion, avant de rendre hommage au réalisateur marocain Hamid Semlali et au célèbre réalisateur américain Bill Plympton.

Durant sa présence lors des premiers jours du festival, Mehdi Ben Said a accordé une déclaration au Site info exprimant sa satisfaction de participer au « FICAM », qu’il considère comme un festival important.

Il a ajouté que le Royaume doit travailler dur pour développer cette industrie, soulignant que le Maroc produit désormais des films d’animation en dialecte marocain tout espérant que les protagonistes seront marocains. Le ministre a donné l’exemple des Lions de l’Atlas durant la Coupe du Monde au Qatar et comment cet exploit a poussé les jeunes à rêver et leur a donné beaucoup d’espoir.