L’Influence Days réunit 100 influenceurs à Casablanca

La première édition de l’Influence Days a pris d’assaut la scène de Casablanca, érigeant la ville en capitale des influenceurs pour une journée d’apprentissage et de réseautage sans précédent à l’Hôtel Hilton Garden Inn. Organisé par Rich Media et Zey Agency, cet événement a réuni des professionnels et 100 influenceurs de renom, désireux d’explorer les nuances du marketing d’influence dans le monde numérique en constante évolution.

Une journée B2B captivante

Le 3 mai a marqué le début de l’événement avec une journée B2B dynamique, composée de cinq panels passionnants et de nombreuses interventions devant une audience attentive d’annonceurs et d’agences de communication. Les discussions ont couvert une multitude de sujets, offrant des perspectives précieuses sur les tendances émergentes et les meilleures pratiques du secteur.

Une journée de formation pour les influenceurs





Le 4 mai a été dédié à la formation, accueillant pas moins de 100 influenceurs désireux de perfectionner leurs compétences, dont des Tiktokeurs, Youtubeurs, Blogueurs et acteurs marocains, offrant une occasion unique de réseautage et d’échange de pratiques.

Une journée révolutionnaire immersive de formation certifiante destinée à booster la performance des projets digitaux des influenceurs. Avec des études de cas pratiques et des ateliers interactifs, la formation a été assurée par des experts internationaux du digital, des relations publiques et du coaching.

L’Influence Days a offert un aperçu fascinant des différents domaines d’influence qui façonnent l’ère digitale, allant de la mode au cinéma en passant par la technologie et la musique. Les sessions ont non seulement éduqué mais aussi inspiré les participants, en explorant les tendances actuelles et émergentes qui définissent le paysage du marketing d’influence.

Cette première édition des Influence Days a été un véritable succès, promettant de devenir un rendez-vous annuel incontournable pour les professionnels du secteur digital. En plus de consolider sa place en tant que pilier pour les éditions futures, l’événement s’est affirmé comme un incubateur de talents et d’innovations, prêt à façonner l’avenir du marketing d’influence au Maroc et au-delà.

L’Influence Days à Casablanca a ouvert de nouvelles perspectives et marqué le début d’une ère révolutionnaire dans le monde du digital et de l’influence.