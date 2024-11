Abdellatif Ouahbi appelle à la réglementation des réseaux sociaux

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a appelé à l’impératif d’établir un cadre légal pour les réseaux sociaux, à l’occasion de la tenue de la 40ème session du Conseil des ministres arabes de la Justice, jeudi au Caire.

Dans une déclaration à la MAP, le ministre a souligné l’importance d’établir un cadre réglementaire pour les réseaux sociaux et les plateformes de streaming utilisés pour porter atteinte aux libertés individuelles, tout en appelant à lancer un débat approfondi sur cette problématique.

Le Maroc, a-t-il fait savoir, se prépare à accueillir en avril prochain une conférence internationale sur l’intelligence artificielle et les réseaux sociaux avec la participation de plusieurs personnalités internationales.

Par ailleurs, M. Ouahbi a indiqué que la réunion des ministres arabes de la Justice a abouti à des résultats et décisions importantes, abordant plusieurs questions portant, notamment, sur le terrorisme, les stupéfiants, les réseaux sociaux, les droits de l’enfant et la coopération en matière de transfert de détenus entre les pays.

Dans ce sens, le Maroc a présenté un ensemble de propositions à l’occasion de cette session du Conseil des ministres arabes de la Justice, a-t-il ajouté, soulignant la réélection du Maroc en tant que membre du bureau exécutif du Conseil.

Outre M. Ouahbi, la délégation marocaine à cette session du conseil comprenait également l’ambassadeur du Maroc au Caire, délégué permanent auprès de la Ligue des États arabes, Mohamed Ait Ouali, et le directeur des Affaires pénales, des grâces et de la détection du crime au ministère de la Justice, Hicham Mellati.

L’ordre du jour de cette réunion a porté sur les moyens de mise en œuvre des conventions arabes de lutte contre le terrorisme et le mécanisme de son opérationnalisation, de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que de lutte contre les crimes informatiques, en plus du renforcement de la coopération arabe et internationale dans la lutte contre le terrorisme.

Les participants ont également examiné l’avancement de la mise en œuvre des décisions relatives à la convention arabe de lutte contre la corruption, au projet de convention arabe relatif aux conditions des réfugiés dans les pays arabes, au projet de convention arabe de protection des données à caractère personnel, au projet de loi référentiel arabe sur la prévention du discours de haine, à celui sur la protection et l’assistance des déplacés dans les pays arabes, ainsi qu’au projet de loi référentiel arabe de protection des enfants contre le recrutement dans les conflits armés.

Ils ont également discuté de l’amendement de la loi type arabe de lutte contre les drogues et les substances psychotropes.