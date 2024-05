La Bourse de Casablanca ouvre dans le rouge

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges dans le rouge lundi, son principal indice, le MASI, reculant de 0,4% à 13.349,85 points (pts). Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, cédait 0,56% à 1.075,90 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, se repliait de 0,42% à 973,28 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, augmentait, quant à lui, de 0,43% à 1.226 pts.

Aux valeurs, les plus fortes baisses étaient accusées par Disty technologies (-2,62% à 253 DH), Bank Of Africa (-2,39% à 192,20 DH), Snep (-2,03% à 564,5 DH), Alliances (-1,92% à 225 DH) et Douja Prom Addoha (-1,67% à 29,99 DH). Contre-tendance, Sanlam Maroc (+9,89% à 2.000 DH), Med Paper (+3,95% à 20,28 DH), Delta Holding (+2,45% à 46,87 DH), Minière Touissit (+2,05% à 1.296 DH) et Cartier Saada (+1,89% à 26,48 DH) réalisaient les meilleures performances. Vendredi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,61%.