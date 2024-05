Le moment où Dr Tazi a quitté la prison (VIDEO)

Le verdict est tombé vendredi dans l’affaire de Dr Hassan Tazi. La Cour d’appel de Casablanca a condamné le plasticien à trois ans de prison dont un an ferme. Son épouse a écopé de quatre ans de prison ferme et son frère de cinq ans.

Détenu depuis avril 2022, Dr Tazi a purgé sa peine et ainsi quitté l’institution carcérale vendredi soir. Plusieurs personnes sont venus l’accueillir à sa sortie de prison, a pu constater Le Site info sur place.

Rappelons que Dr Tazi était accusé d’avoir usé de sa notoriété et de l’image de certains de ses patients, présentés comme démunis, sur les réseaux sociaux, afin de soutirer des sommes importantes, des « dons » selon lui et son entourage, pour couvrir les dépenses de certaines opérations.

Le médecin et d’autres personnes étaient également accusés de « traite d’êtres humains », d’« exploitation de la vulnérabilité des personnes à des fins commerciales », d’« escroquerie envers des bienfaiteurs qui agissaient de bonne foi », de «falsification de factures de traitement et de dossiers médicaux », d’« exploitation de mineurs souffrant de maladie chronique », de « faux et usage de faux », ainsi que de « constitution d’une bande criminelle ».





H.M.