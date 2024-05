Le serval aperçu dans la forêt de Tanger retrouve son propriétaire  

Le serval aperçu récemment dans la forêt de Slokia, à Tanger, a pu retourner, mercredi, chez son propriétaire dans le quartier Jbel Kbir.

Selon une source sûre de Le Site info, celui-ci avait acheté l’animal à 70.000 dirhams et l’avait importé de façon légale au Maroc, précisant qu’il dispose de tous les documents nécessaires pour son adoption.

De son côté, l’Agence nationale des Eaux et Forêts (ANEF) avait indiqué que le serval, pris pour un tigre par certains habitants de la région, fait partie des espèces menacées d’extinction et ne représente aucun danger pour la population. Le serval est une espèce de félins, proche du chat doré d’Afrique et du caracal. Il a de longues pattes et une tête élancée ; ses oreilles sont à la fois longues et larges en comparaison avec sa tête et ont la particularité d’être arrondies.

Le serval est carnivore et se nourrit de mammifères comme les rongeurs, les lapins, les oiseaux, les insectes et les grenouilles.





Rappelons que l’ANEF et ses équipes avait lancé les opérations de recherche dans la forêt de Sloukia après que plusieurs personnes ont signalé y avoir aperçu un tigre.

