‘’Kaddab’’, le nouveau single de Samira Said

La diva Samira Said vient de sortir son nouveau single intitulé ‘’Kaddab’’. Le vidéo-clip a déjà récolté plus de 237.000 vues sur Youtube, en moins de 24 heures.

‘’Kaddab’’ a été écrite par le célèbre parolier égyptien Mustapha Nasser, composée par Amrou Mustapha et distribuée par Nader Hamdi. Le clip de la chanson, pour sa part, a été réalisé par Nedal Hani.

Le clip de ‘’Kaddab’’ dégage une ambiance vintage, du style des années 50 et 60, qui se reflète dans les tenues et le make up portés par la diva et dans les couleurs vives qui animent la vidéo.

Pour rappel, la chanteuse marocaine avait sorti, il y a trois mois seulement, la chanson ‘’Kan’’.